Xalq artisti Aygün Kazımova Filipp Kirkorovla Rusiya mediasında yer alan sevgili xəbərlərinə aydınlıq gətirib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, "ATV maqazin onlarla" proqramında bu barədə danışıb:

"Yenə sənətim qaldı bir tərəfdə, Rusiya mediası bizi sevgili elan etdi. Filippdən danışanda üzüm gülür. Sevgili olsaq, çoxdan aramız dəymişdi. Məni sevənlərim bilir ki, bizi dostluq birləşdirir. Ən yaxşı münasibət dostunu sevməkdir. Bu, bitməz sevgidir. O qədər sevgilərim var ki... Sənətə olan sevgim ürəyimi doldurur".

Milli.Az

