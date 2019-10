Baş Nazirin müavini, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) sədr müavini - İcra katibi Əli Əhmədov Füzuli rayonunda zona müşavirəsi keçirir.

"Report"un xəbərinə görə, Ə.Əhmədov müşavirədən əvvəl Horadiz şəhərinin mərkəzində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, önünə tər çiçək dəstələri düzüb.

Eyni zamanda, gənclərlə görüş keçirilib.







