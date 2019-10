Bu ilin 9 ayı ərzində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 39 hərbçisi ölüb.

“Report” “Rusarminfo”ya istinadən xəbər verir ki, məlumatı Ermənistanın Baş Prokurorluğu yayıb.

Məlumata görə, işğalçı ölkədə 16 hərbçi xidmət zamanı ölüb. 23 hərbi qulluqçu isə qeyri-müəyyən şəraitdə dünyasını dəyişib.

Bildirilib ki, 2018-ci ilin hesabat dövründə də eyni sayda hərbçi ölmüşdü.



