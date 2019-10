Xalq artisti Naibə Allahverdiyeva bir müddət öncə Türkiyədə xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, səhhətində problem olan aktrisanın hazırda vəziyyəti yaxşıdır. O, bunu İnstaqram paylaşımları ilə büruzə verir.

Sənətçinin sonuncu paylaşımında isə gülərüz olması səhhətinin normal olmasından xəbər verib.

Qeyd edək ki, N.Allahverdiyeva əsəb sistemi və qan təzyiqinin normal olmamasından əziyyət çəkir.

Milli.Az

