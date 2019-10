"Mənim sizə ayırmağa vaxtım yoxdu" - Xuraman Şuşalıdan sərt paylaşım

"Rəbbim, özün məni və ailəmi mərdimazarlardan, pis insanlardan qoru!"

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Xuraman Şuşalı sosial şəbəkədə yazıb.

Sənətçi ailəsi ilə foto və videolarını paylaşıb.

"Bu gün sakit və ailəmlə maraqlansam da bu ailəmin daşını başına döyənlər çoxdur. Görəsən niyə, nə etmişəm? Heç Allahdan qorxmursunuz? Heç Allahın qəzəbindən qorxmursuz? Mənim Allahım görür və bilir. Ən gözəl hakim Allahdır, mən ona buraxmışam. Səbr edənləri Allah sevər. Haqqıma girənləri sizi buraxdım Allaha. Qoy Allah cəzanızı versin. Mənim sizə ayırmağa vaxtım yoxdu. Allah sevənlərimi var eləsin" deyə, X.Şuşalı sözlərinə əlavə edib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.