Aktrisa Pərvin Abıyeva bu gün 29 yaşını qeyd edir.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçi bu münasibətlə sosial media hesabında paylaşım edib.

Aktrisa "Xoşgəldin, 29! Söz verirəm 30 yaşımda ərə gedəcəm" deyə, şərh bölməsinə yazıb.

Pərvinin videosu qısa zamanda 40 mindən çox baxış sayı yığıb, ona 500-ə yaxın təbrik rəyi yazılıb.

