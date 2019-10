Dünən Təranə Qumralın doğum gününü qeyd etdiyi məkanlardan birinə adı açıqlanmayan bir şəxs hədiyyə göndərib.

Milli.Az xəbər verir ki, həyat yoldaşına tanımadığı şəxs tərəfindən hədiyyə gəldiyini görən Musa Musayev özündən çıxıb.

Musa həmin hədiyyəni gətirən şəxs(lər)in əlindən alaraq yerə çırpıb: "Sən kimsən ki, Təranə xanıma hədiyyə gətirirsən".

Bu məlumatı Zaur Kamal canlı yayımda verib.

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

