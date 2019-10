Azərbaycan millisi seçmə mərhələdəki ilk matçını 9 oyunçu ilə tamamlayıb və 6 qol buraxıb

17 yaşadək qızlardan ibarət Azərbaycan millisi 2020-ci il Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk oyununu keçirib.

"Report"un məlumatına görə, Zamir Həsənovun baş məşqçisi olduğu komanda sloveniyalı həmyaşıdları ilə üz-üzə gəlib. Qarşılaşma Azərbaycan yığmasının 0:6 hesablı məğlubiyyəti ilə bitib.

Sloveniyanın heyətində ilk 3 qolu Manka Suhoversnik vurub. Hücumçu 13,19 və 20-ci dəqiqələrdə fərqlənib. 78-ci dəqiqədə Nina Kajzba penaltini dəqiq yerinə yetirib. 86-cı dəqiqədə Selma Sabotiç fərqi 5 topa çatdırıb. 89-cu dəqiqədə isə Nina Mele son nöqtəni qoyub.

Azərbaycan yığmasının heyətində Milana Rəhimova 44-cü, Aysun Muradova isə 45+4-cü dəqiqədə qırmızı vərəqə alıb. Sloveniyada isə Selma Sabotiç 45+2-ci dəqiqədə penaltidən yararlana bilməyib.

Qeyd edək ki, U-17 oktyabrın 20-də Norveçlə, oktyabrın 23-də isə meydan sahibi Farer adaları ilə qarşılaşacaq. V qrupun oyunları Torshavn şəhərində keçirilir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.