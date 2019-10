Fitnes ustası Kamil Zeynallının son açıqlaması sosial şəbəkələrdə böyük səs-küyə səbəb olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, azxeber.com-a müsahibə verən idmançı hacılarla bağlı sərt ifadələr işlədib.



"Özləri bilirlər həcilər nədirlər? İnan Allaha, özləri güzgüyə baxırlar və görürlər ki, həci adı onlara yaraşmır. Sadəcə gedirlər. Yaxşı edirlər. Allahın evidir. Hər müsəlmanın borcudur getmək. Amma Azərbaycanda həcilərin 90%-i "maşennik", yalançı, alkaş, oğru, "bandit"dir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.