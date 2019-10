4 oktyabrda premiyerası olan "Joker" filminin baş rol oyunçusunun rəqs etdiyi pilləkən Nyu Yorkun cazibə mərkəzinə çevirilib.

Metbuat.az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, bura hər gün yüzlərlə insan axın edib "Joker" pozası verərərk şəkil çəkdirirlər. Foto çəkdirən insanlar həmin fotoları sosial media hesablarında paylaşırlar.

Qeyd edək ki, hazırda filmin yayımdan olan qazancı 543 milyon dollar təşkil edir.

