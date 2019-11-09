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Mi Note 10 smartfonu təqdim olundu

Mi Note 10 smartfonu təqdim olundu
07:22 9 Noyabr 2019
42 Maraqlı
Ölkə mətbuatı
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"Xiaomi" şirkəti Çindən kənarda "Note 10" adlandırılacaq "Mi CC9 Pro" smartfonunu təqdim edib. Bu, şirkətin 108 meqapiksellik əsas kamera ilə təchiz edilmiş ilk smartfonudur.

Milli.Az ictnews.az-a istinadən bildirir ki,  smartfon 5 kamera ilə təchiz edilib: 108 meqapiksellik əsas modul, 8 meqapiksellik telefoto obyektiv, 12 meqapiksellik portret kamerası, 20 meqapiksellik genişbucaqlı obyektiv və 2 meqapiksellik makro obyektiv. "DxOMark" reytinqinə əsasən, sözügedən smartfonun kamerası bazarda ən yaxşı hesab olunur.

"Mi Note 10" aparatı FullHD (2340x1080 piksel) təsvir ölçülü 6,47 düymlük "AMOLED" displey, "Snapdragon 730G" səkkiznüvəli prosessoru, 6/8 QB əməli, 128/256 Qb daxili yaddaş və qulaqlıq üçün konnektorla təchiz edilib.

Milli.Az

Xəbərin orijinal ünvanı: https://news.milli.az/interest/800484.html
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Note 10 smartfonu təqdim olundu
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