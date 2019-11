Özbəkistanda axtarışda olan şəxs Azərbaycanda tutulub.

“Report”un xəbərinə görə, Özbəkistan vətəndaşı, 28 yaşlı İsa Mavlenov İstanbul-Bakı reysi ilə Azərbaycana gələn zaman hava limanında saxlanılıb.

O, Özbəkistan Cinayət Məcəlləsinin 48 və 223-cü (dövlət sərhədini qanunsuz keçmə) maddələri ilə axtarışda olub.



