Əslən azərbaycanlı tanınmış blogger Sübhan Məmmədov (Subo) Moskvada baş tutan "Lokomotiv" (Rusiya) - "Yuventus" (italiya) matçını (1:2) stadiondan canlı izləyərkən xoşagəlməz halla üzləşib.

Milli.Az fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, azərbaycanlı blogger matçın ikinci hissəsində tribunadan yıxılıb. "İnstagram"da 3,3 milyon izləyicisi olan Sübhan Məmmədovun qolu sınıb. O, qolunun gipsə qoyulması ilə bağlı fotonu səhifəsində paylaşıb.

