Tanınmış aktyor çəkiclə evə basqın etdi

Türkiyənin tanınmış aktyoru Cemal Hünal polis tərəfindən saxlanılıb.

İstanbul Sarıyerdə at sürmə və oxatma dərsləri verən aktyor işlədiyi mərkəzdə məşqçi Ufuk Tunca ilə dalaşıb.

Cemal Hünal məşqçinin evinə basqın edib. Ufuk aktyordan şikayətçi olub. Hadisənin şahidi olan Cemalın dostu aktyorun əlində qırmızı çəkicin olduğunu bildirib.

İstintaq davam edərkən ikili arasında anlaşma əldə olunub. Ufuk Tunca şikayətindən imtina edib.

Qeyd edək ki, Cemal Ünal “Asi”, “Adanalı”, “Paramparça” “Diriliş Ərtoğrul” serialları və “Issız Adam” filmi ilə tanınıb. (oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.