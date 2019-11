Məşhur aparıcı bıçaqlanma olayından danışdı - Cinayətkar sevgilisinin həyat yoldaşıdır

"Həmin şəxs qardaşımın sevgilisinin keçmiş həyat yoldaşıdır".

Publika.az xəbər verir ki, bu sözləri ötən axşam bıçaqlanma xəbəri yayılan aparıcı Xose Bernardo ATV-də yayımlanan "Bizimləsən" verilişində açıqlayıb.

"Biz Pirallahıda həyət evində qalırıq. Birdən qardaşım məni çağırdı. Biz həyətə çıxanda gördük ki, qardaşım al-qan içindədir. Ona 15 bıcaq zərbəsi endirilib. Hadisəni törədən orada idi, onunla bir az dalaşdım. Səs-küyə qonşular gəldi. Həmin şəxs qardaşımın sevgilisinin keçmiş həyat yoldaşıdır. Hadisə qısqanclıq zəmində baş verib. Mənim qolum sabah əməliyyat olunacaq”,- Xose deyib.

