Məşhur aktyora pərəstiş etdiyi üçün arvadını öldürdü, daha sonra parka gedib... - Dəhşətli olay - FOTO

ABŞ-ın Nyu-York şəhərində yaşayan hindistanlı Dineşvar Budhidat həyat yoldaşını qəribə səbəbdən qətlə yetirib.

Milli.Az xəbər verir ki, 33 yaşlı Budhidat 27 yaşlı həyat yoldaşı Donne Docoyu Bollivudun ulduzu Hrithik Roşana heyran olduğu üçün öldürüb.

Daha sonra həyat yoldaşının bacısına zəng edib və "bacını öldürdüm. Evin açarı qapının önündəki saxsı dibçəyin içindədir" sözlərini deyib. Bundan sonra isə özünü parkdakı bir ağacdan asaraq intihar edib.

Cütlük arasında avqust ayında eyni səbəbdən mübahisə yaşanıb. Docoy həyat yoldaşından boşanmaq istəsə də, alınmayıb. Polis onu qorumaya alıb. (publika.az)

Milli.Az

