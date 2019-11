Bakıda evdən pul və qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb

Bakıda oğurluq etdiyinə görə tutulan şəxsin digər cinayəti də məlum olub.

Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Belə ki, oğurluq etdiyinə görə tutulan N.Vəliyevin ətrafında Binəqədi Rayon Polsi İdarəsinin 6-cı Polis Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən aparılan əməliyyat tədbirləri ilə onun rayon ərazisindəki evlərin birindən 1000 manat, 300 manat dəyərində qızıl-zinət əşyaları və 1 ədəd DVD aparatı oğurlaması da müəyyən edilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



