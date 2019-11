"Bilmirəm o qadındır, yoxsa kişi. Özünü başqa cür aparır" - Efirdə TƏHQİR ETDİ - FOTO

Milli.Az xəbər verir ki, bunu Zaur Kamal aparıcısı olduğu proqramda deyib.

Aparıcı qonağı Mənzurədən həmin müğənninin kişi, yoxsa qadın olduğunu öyrənmək istəyib. Müğənninin cavabı kəskin alınıb:

"Nə bilim, hələ bilmirəm heç qadındır, yoxsa kişi. Hərənin bir cürə xasiyyəti var da. İnsanlar var qıraqda səninlə münasibəti tamam başqadır, amma birdən "obşestivenni" bir ortam, bir yer olanda baxırsan ki, orada özünü tamam başqa cür aparır. Ə, bəs sən qıraqda mənə yalvarırsan, deyirsən "Səndən yoxdur. Şou aləmində sən birdənəsən". Sonra gedirsən bir məclisdə görürsən nə oyunlar çıxardır. Ala, apar, hamısı sənin olsun. "Lijbi" doy".

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.