Müğənni efirdə söyüş söydü - Video

Müğənni Pərvin Lətifov çəkiliş zamanı qeyri-etik ifadələr işlədib.

Mətbuat.az xəbər verir ki, "X maqazin"sənətçidən müsahibə alarkən əvvəlcə toy qiymətini soruşub. İfaçı ona ünvanlanan "Talıb Tale toya yarım saatı 3 min manata gedir" sözlərinə "Mən 1000 manata gedirəm. Əcəb edir, hələ azdır, 5 min etməlidir. Talıba tələbat olmasa, o qədər qiymət qoyar? " cavabını verib.

Pərvini əsəbiləşdirən isə şou-biznesdəki son günlər aktiv olan "Həci" mövzusu olub. O, "Notu bilmirlər, amma soruşanda Həci hansı maşını sürür, deyirlər. Sənin də, Həcinin də..." sözlərini deyib.

İfaçının səsini proqram zamanı kəsiblər.

