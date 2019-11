Pikselli heykəllər görənləri heyran edir - FOTO

Tayvanlı heykəltəraş Hsu Tunq Han ənənəvi üsullardan istifadə edərək modern taxta heykəllər düzəldir.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, onun digər heykəltəraşlardan fərqi isə heykəlin hər bir hissəsinə uyğunlaşdırılan piksellərdir.

Qoz və digər ağacların materiallarından istifadə edən Hanın heykəlləri illər keçdikcə daha da qarışıq bir hal alır. Bu piksellər heykəllərə mövzuya uyğun bir dinamiklik gətirir. İzləyici onu görəndə heykəlin sanki hərəkət edəcəyini düşünür. Han insan fiqurlarından başqa heyvanları xarakterizə edən heykəllər də yaradır. Bu fiqurların fotoları sosial şəbəkədə ən çox paylaşılan sənət əsərləri sırasındadır.

Onun əl işlərindən bir neçəsini təqdim edirik:

