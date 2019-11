“Tünzalənin dekoltesi əsas xəbərə çevirilir” - Müğənni müxbirlərdən gileyləndi

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bu sözləri Xalq artisti Tünzalə Ağayeva Avto FM-də qonaq olarkən söyləyib.

Sənətçi haqqında yazılan dekolte xəbərlərindən və gündəmdən şikayətlənib:

"Sosial mediamda zir-zibil görmək istəmirəm. Gözlərim ona layiq deyil. Bu gün üzülürəm ki, səviyyəsiz bir ortama reytinq deyirik. Tünzalənin dekoltesi üst xəbər olmamalıdır. Bu günün əsas xəbərinə çevirilir"

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.