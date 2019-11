Xalq artisti Aygün Kazımovanın uzun müddətdir ki, mediadan uzaq düşən qızı İlqarə Kazımova yeni stili ilə gündəmə qayıdıb.

Publika.az xəbər verir ki, İlqarə instaqramda yeni fotolarını paylaşıb. Kökəlib-arıqlaması xəbərləri ilə diqqət çəkən İlqarə uzun saçlarını qısa kəsimə dəyişib. Onun yenidən çəki itirməsi də nəzərdən qaçmayıb.

