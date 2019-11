Cənubi Koreyanın paytaxtı Seulda Müdafiə İnstitutunun laboratoriyasında partlayış baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində bir əməkdaş həlak olub.

Daha beş nəfər xəsarət alıb. Partlayışdan sonra laboratoriyada yanğın başlayıb.

Yanğının söndürülməsi üçün 30 texnika və 120 yanğınsöndürən cəlb edilib.

Hazırda laboratoriyada hansı təcrübələrin aparılması ilə bağlı araşdırmalar aparılır.

