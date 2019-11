ABŞ-ın şimali Suriyadan geri çəkilməsindən sonra bir küncdə qalan PKK/YPG rejimlə razılıq əldə etməyə çalışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə danışan Suriya Prezidenti Bəşər Əsəd ordunun çox güclü olduğunu və Demokratik Suriya Qüvvələri ilə vəzifə bölgüsünü rədd etdiklərini bəyan edib.

DSQ-nın Əsədə cavabı gecikməyib və Əsədi ittiham edib:

"Əsəd illərdir davam edən müharibədən heç bir şey öyrənmədi. Rejim təəssüf ki, ölkənin demokratik qüvvələrini casusluqda ittiham edir". / Axar.az

