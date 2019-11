Livan parlamenti mühasirəyə alınıb

Livanın paytaxtı Beyrut şəhərində nümayişçilər parlament binasını mühasirəyə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yollarda barrikadalar quran nümayişçilər parlamentə tərəf yalnız hərbi və təcili yardım maşınlarını buraxırlar ki, onlar da içəridə deputatların olub-olmamasını yoxlayırlar.

Parlament binasının yaxınlığına gələn deputat Əli Əmmar vətəndaşların mitinq keçirərək öz hüquqlarını müdafiə etməyə haqqı çatdığını bildirib.

Deputatların bir qrupu parlamentə tərəf keçmək istəsə də, nümayişçilər tərəfindən daşa basılıb, mühafizəçilər isə havaya atəş açıblar.

Lakin deputatların bir qismi parlamentə daxil olmağa müvəffəq olub. Bir qismi də nümayişçilərə dəstək olaraq iclasa gəlməyib.

Qeyd edək ki, ölkədə oktyabrın 17-dən siyasi sistemin dəyişdirilməsinə, korrupsiyaya və xidmətlərin yarıtmaz fəaliyyətinə etiraz olaraq kütləvi nümayişlərin başlamasından sonra ilk dəfə keçiriləcək parlament iclasında nümayişçilərin qarşı çıxdığı ümumi əvf qanunu da daxil olmaqla bir sıra qanunlar qəbul ediləcəkdi. Belə ki, bu qanun çərçivəsində korrupsiyada adı hallanan məmurların məsuliyyətdən yaxa qurtaracağını güman edən müxalifət həmin qanuna qarşı çıxır. (Report)

