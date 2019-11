Məşhur aktrisanın qızı gözəlliyi ilə görənləri heyrətləndirir - FOTOLAR

Türk filminin ən gözəl qadınlarından biri kimi qəbul edilən məşhur aktrisaTürkan Şoray məsum baxışları və istedadı ilə türk izləyicisinin sevgisini qazanıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, şəxsi həyatı ilə gündəmə gəlməkdən çəkinən aktrisa 4 il evli olduğu həmkarı Cihan Ünaldan olan qızını da kameralardan kənarda böyüdüb.

Hazırda 35 yaşında olan Ünal gözəllikdə anasından geridə qalmır. "İnstagram"da tez-tez paylaşımlar edən Ünal uşaqlıq illərinə dair fotolar paylaşıb.

Sosial mediadan aktiv şəkildə istifadə edən Ünalın "İnstagram"da 100 min izləyicisi var.

