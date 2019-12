İcbari tibbi sığorta xidmətləri üzrə köşklər quraşdırılacaq

Gələn ildən etibarən "ASAN xidmət" mərkəzlərində icbari tibbi sığorta xidmətləri əldə etmək üçün xüsusi köşklər quraşdırılacaq.

Metbuat.az-ın verdiyi məlumata görə, bu köşklər vasitəsilə vətəndaşlar müəyyən xidmətləri onlayn əldə edə biləcəklər. Məsələn, həkimlə konsultasiya xidməti. Bu xidmət vasitəsilə həkim tərəfindən hansı müayinələrdən keçməyə dair məlumatlar veriləcək. Ünsiyyət video-görüntü ilə həyata keçiriləcək.

Vətəndaşların müraciətləri qeydə alınacaq və bu müraciətlərin icra statusu barədə məlumat əldə etmək mümkün olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.