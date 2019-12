Azərbaycanlı məşhur efirdə ÇİY YUMURTA İÇDİ - Halı pisləşdi - FOTO

"Hər şey daxil"də qonaq olan Aslan Hüseynov verilişin yeni rubrikasına görə ona təqdim edilən zərflərdən birini seçməli olub.

Milli.Az xəbər verir ki, müğənni zərfdən xalq artisti Aygün Kazımovanın adını çıxarıb. Şərtlərə görə, Aslan növbəti zərfi seçərək xalq artistinin İnstaqram hesabında bir paylaşımının şərh bölməsinə yazacağı fikri müəyyənləşdirmək üçün ikinci zərfi çəkib. Aslanın şansı gətirməyib və o, Aygün Kazımovaya tənqidi şərhi yazmaqdan imtina etdiyi üçün öz cəzasını seçib. Müğənni cəza zərfini açarkən 3 çiy yumurta içəcəyi məlum olub.

Aslan cəzasını yerinə yetirib. O, "Heç olmasa kənd yumurtası qoyardınız, bu nədir?" desə də hər 3 yumurtanı çiy halda içib.

Tarix Əliyevin (Tolik) "Aygün xanıma bu dəyər, məncə. Amma məni öldürsəydilər də bunu etməzdim, Aygün xanıma o sözləri yazardım" deyib.

Aslan Hüseynov veriliş bitənə kimi canlı yayımda özünü yaxşı hiss etmədiyini, ürəyinin bulandığını dəfələrlə təkrarlayıb.

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

