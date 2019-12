“Azfinance İnvestisiya Şirkəti”nin rəhbərliyinə yeni təyinatlar olub

“Azfinance İnvestisiya Şirkəti” QSC-yə iki yeni direktor müavini təyin edilib.

“Report” xəbər verir ki, bunlar indiyə qədər maliyyə qurumunda departament rəhbəri kimi çalışan Fərid Məmmədov və Fərqanə Qasımovadır.

Xatırladaq ki, bu günlərdə “Azfinance”ın direktor müavini İntiqam Səfərəliyev direktor vəzifəsinə təyin olunub. Bundan sonra digər direktor müavini Murad Əhmədov vəzifəsini tərk edib.

Xatırladaq ki, “Azfinance" 2014-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 1,55 milyon manatdır. Şirkətin səhmləri 100% Dubayda (BƏƏ) qeydiyyatdan keçmiş “G Capital Middle East Ltd.” şirkətinə məxsusdur.



