TRACECA ilə yükdaşımaların həcmi 1 milyard tona çatıb

“1990-cı illərdə Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizi (TRACECA) üzrə yükdaşımaların illik həcmi 200 min ton təşkil edirdi, hazırda isə bu rəqəm 300 dəfə çoxdur”.

“Report" xəbər verir ki, bunu TRACECA-nın baş katibi Mirça Ciopraqa deyib.

O, bu barədə Bakıda keçirilən, dəhlizin inkişafı üzrə Əsas Çoxtərəfli Sazişin imzalanmasının 20 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda və TRACECA Hökumətlərarası Komissiyasının Daimi Katibliyinin XIV iclasında danışıb.

Qonaq vurğulayıb ki, bu günə qədər dəhlizlə 1 milyard ton yük nəql edilib: “Bunun 50%-i karbohidrogendir”.

Bundan başqa, onun sözlərinə görə, indiyə qədər TRACECA çərçivəsində 4 milyard avro investisiya qoyuluşu həyata keçirilib, Avropo İttifaqı ilə birlikdə 187 milyon avro dəyərində 85 layihə reallaşdırılıb.



