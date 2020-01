İran İslam Keşikçiləri Korpusunun “Qüds” xüsusi hərbi birləşməsinin komandiri Qasım Süleymaninin öldürülməsinə cavab “elə də uzaq olmayan” vaxtda veriləcək.

Metbuat.az RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran hökumətinin sözçüsü Əli Rabiəi bildirib.

O deyib: "ABŞ "qırmızı xətti" keçdi və İran xalqı ən yaxın vaxtlarda buna qəti cavabını verəcək”.

