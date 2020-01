Avroviziyada iştirak edəcək ölkələr açıqlandı

Bu il Niderlandın Rotterdam şəhərindəki “Ahoy Arena”da keçiriləcək Avroviziya 2020 mahnı müsabiqəsinin loqosu artıq hazırdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, müsabiqədə eyni zamanda çıxış edəcək bəzi ölkələrin və iştirakçıların da adları məlum olub:

Albaniya – Arilena Ara

İspaniya – Blas Kanto

Belçika – “Hooverphonic” qrupu

Bolqarıstan – Viktoriya

Kipr – Sandro

Avstriya – Vinsent Bueno

Gürcüstan – Tornike Kipiani

Qeyd edək ki, yarışmanın yarımfinalları mayın 12-də və 14-də, final isə mayın 16-da baş tutacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.