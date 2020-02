Ən çox qazanan pilotların siyahısı açıqlandı - İLLİK 50 MİLYON DOLLAR

"Formula-1" pilotlarının 2020-ci il üçün təqribi illik əmək haqları məlum olub.

Publika.az xəbər verir ki, siyahı "Racing Elite" nəşri və "Forbes"in məlumatlarına əsasən hazırlanıb.

Hesablamalara görə, 2020-ci ildə ən çox pulu dünya çempionu Lüis Hemilton hamıdan çox qazanacaq. "Mercedes" pilotunun 50 milyon gəlir əldə edəcəyi proqnozlaşdırılır.

"Formula-1" pilotlarının 2020-ci il üçün qazancları

1.Lüis Hemilton ("Mercedes") - 50.000.000 dollar

2.Sebastian Fettel ("Ferrari") - 40.000.000

3.Daniel Rikkardo ("Renault") - 18.000.000

4.Maks Ferstappen ("Red Bull") - 12.000.000

5.Şarl Lekler ("Ferrari") - 9.000.000

6.Valtteri Bottas ("Mercedes") - 7.5000.000

7.Kimi Raykkonen ("Alfa Romeo") - 4.000.000

8.Karlos Sayns ("McLaren") - 3.500.000

9.Serxio Peres ("Racing Point") - 3.000.000

10.Esteban Okon ("Renault") - 1.500.000

11.Aleksander Albon ("Red Bull") - 1.200.000

12.Lens Stroll ("Racing Point") - 1.000.000

13.Romen Qrojan ("Haas") - 1.000.000

14.Kevin Maqnussen ("Haas") - 1.000.000

15.Pyer Qasli ("Alpha Tauri") - 400.000

16.Lando Norris ("McLaren") - 400.000

17.Daniil Kvyat ("Alpha Tauri") - 275.000

18.Antonio Covinatsi ("Alfa Romeo") - 200.000

19.Corc Rassell ("Williams") - 200.000

20.Nikolas Latifi ("Williams") - 0

