Günün ulduz falı - 8 YANVAR

Qoç - siz günün açıq-aşkar düşərli olmadığı bəxtsizlərdənsiniz. Yalnız yüksək zirəklik sayəsində məqsədlərinizdən bəzilərinə çata bilərsiniz. Amma bu, baha başa gələ bilər. Sonradan buna görə heyfisənib-heyfislənməyəcəyinizi yaxşı-yaxşı düşünün.

Buğa - səhvlərdən yayınmağınız çətin olacaq. Sizi aldatmağa səy göstərənlərin, sadəlövhlüyünüzdən istifadə etmək istəyənlərin sayı çoxdur. Hətta həmişə sizin tərəfinizdə olanlar bu gün birinci yerə şəxsi maraqlarını qoyacaqlar. Yeni təmaslarla bağlı olduqca ehtiyatdı olmaq lazımdır. Tanışlıqlarda ehtiyatlı olmasanız, çox şey itirə bilərsiniz.

Əkizlər - köhnə dostlar, yaxın qohumlar, sizi səmimi və təmənnasız sevən insanlardan yardım görəcəksiniz. Amma təəssüf ki, bu gün qabalığınız, diqqətsizliyiniz və laqeydliyiniz nəticəsində məhz bu insanları küsdürə bilərsiniz.

Xərçəng - itki ehtimalı böyükdür. Sizi istəməyənlər bu gün xüsusilə güclüdürlər və onlara müqavimət göstərmək olduqca çətindir. Çətin vəziyyətdəsiniz və bu vəziyyətdən düzgün çıxış yolu tampaq daha çətindir. Özü də siz təcrübəli insanların rəylərinə qulaq asmağa meylli deyilsiniz. Şəxsi intuisiyanıza bel bağlamağa dəyməz. İntuisiyanızın səsi o qədər qaranlıqdır ki, onlara əməl etmək, demək olar ki, qeyri-mümkündür.

Şir - insanlarla dil tapmaq sizin üstünlüyünüz ola bilər. Bunun sayəsində bir çox çətin vəziyyətlərin öhdəsindən gələcəksiniz. Lakin güzəştə çox həvəslə gedirsiniz. Daha sərt mövqe tutmaq lazımdır. Danışıqlarda diqqətli olun. Sizi dolaşığa salmaq istəyəcəkləri istisna deyil.

Qız - sözünüzün üstündə durmağınız və qətiyyətiniz rəqibləriniz üzərində qələbəyə imkan verəcək, qarşınızda cəlbedici perspektivlər açılacaq. Daxil olan təklifləri dərindən öyrənin - onlardan biri, tezliklə sizə karyera nərdivanında bir neçə qalxmaq imkanı verəcək.

Tərəzi - sizə də asan olmayacaq. Gün qətiyyət, hətta aqressivlik tələb edir. Sizsə sülh əhval-ruhiyyəsindəsiniz və heç kimlə müharibə etmək istəmirsiniz. Eyni zamanda, mövqeyinizin düzgünlüyünə əmin deyilsiniz. Ona görə də bunu tələb olunan vaxtda açıq, dəqiq və birmənalı şəkildə deyə bilmirsiniz.

Əqrəb - pis gün deyil. O, əməkdaşlığa hazır olan, vəzifələri və onların icrasına görə düşən mükafatı bölüşməyi bacaranlar üçün daha məhsuldar olacaq. Müttəfiqlik münasibətləri çox sürətlə qurulur və inkişaf edir. Bəzilərinin birgə layihə ilə bağlı müqavilə bağlamazdan əvvəl düşünməyə belə vaxtı qalmaya bilər.

Oxatan - maliyyə məsələlərində son dərəcədə ehtiyatlı olmaq lazımdır. İtki və lüzumsuz xərc ehtimalı yüksəkdir. Çoxsaylı qovğalar mümkündür. Onların hamısının səbəbi eynidir - məişət və pul zəmini. Yalan gözləntilər qeyri-stabil cütlüklərin ayrılmasına səbəb ola bilər.

Oğlaq - deyəsən, ulduzların sizinlə qərəzi var. Gün uğursuz başlanğıc və təşəbbüslər, xeyli güc sərf etdiyiniz, amma nəticə verməyən işlərlə yadda qala bilər. Bir yerdə oturmaq istəmirsiniz, bekarlıqdan narahat olursunuz, amma əlinizi bir işə atanda bir şey alınmır.

Dolça - bürcün gənc nümayəndələri çətin mənəvi seçim şəraitinə düşə bilər. Onlar çox vacib qərar qəbul etməli olacaqlar. Yadda saxlayın ki, sonrakı bir çox hadisələr sizin məhz bugünkü hərəkətlərinizdən asılı olacaq. Elə hərəkət edin ki, sonradan utanmayasınız.

Balıqlar - həftənin ən çətin günlərindən biridir. Gün cürbəcür çətinliklər, problemlər, vəziyyətin uğursuz inkişafı sarıdan "səxavətli"dir. Emosional fon sabit deyil. Yüksək əhval-ruhiyyəni qorumaq, hətta ən səbrli və sarsılmaz nikbinliyə malik insanlarda da alınmır.

