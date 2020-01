PKK/YPG terror təşkilatlarının düşərgəsindən qaçan daha 5 terrorçu təslim olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.



Bildirilir ki, terrorçular Şırnak vilayətinin Silopi qəsəbəsindəki Habur sərhəd-keçid məntəqəsində təhlükəsizlik qüvvələrinə təslim olub.



Qeyd edək ki, bununla da ilin əvvəlindən bu günə qədər yalnız inandırma yolu ilə təslim olan terrorçu sayı 13-ə çatıb.

