Abbas Röyanın alnına stul çırpdı - VİDEO

ARB TV-də yayımlanan “Söhbət var” verilişində maraqlı anlar yaşanıb. Metbuat.az xəbər verir ki, Xalq artisti Röya Ayxan və Əməkdar artist Abbas Bağırov Dilarə Əliyevanın aparıcısı olduğu verilişdə iştirak ediblər. Verilişdə Abbasın əlindəki dəmir stul Röyanın alnına dəyib. Röya alnının şişdiyini bildirsə də, veriliş dayanmadan davam edib.

