İrlandiyalı döyüşçü Konor Makqreqor Donald Serrone ilə görüşdən 78 milyon dollar (132 milyon manat) qonarar alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 40 saniyə davam edən qarşılaşmanın hər saniyəsinə görə döyüşçü 1 milyon 950 min ABŞ dolları qazanıb.

“Ladbible” nəşri isə yazır ki, K.Makqreqorun döyüşdən rəsmi qazancı üç milyon dollardır.

Qonorarın digər hissəsi döyüşü yayımlayan şirkətlər tərəfindən ödənilib.

