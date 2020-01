Aktrisa Bige Onal qısa geyiminə görə çətin anlar yaşayıb.

Metbuat.az "milli.az"a istinadla xəbər verir ki, "Çukur" serialının aktyoru Necib Memilinin toyuna sevgilisi ilə birlikdə qatılan aktrisa Bige Onal qısa ətəyinə görə pis vəziyyətdə qalıb.

O, sevgilisi Aras Bulut İynemli ilə birlikdə jurnalistlərə müsahibə verərkən ətəyi qalxıb. Aktrisanın alt paltarı geyinməməsi paparassilərin diqqətindən yayınmayıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

