Əməkdar artist Mətanət İsgəndərli qızı Ülkərlə yeni fotolarını paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əməkdar artist Mətanət İsgəndərli Türkiyəyə, qızı Ülkərin yanına gedib. Müğənni qızı ilə fotolarını sosial şəbəkədə paylaşaraq izləyicilərin marağını cəlb edə bilib.

Qeyd edək ki, əməkdar artistin qızı ailə qurduqdan sonra Türkiyədə yaşayır.

