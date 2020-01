Ermənistan hakimiyyəti Qarabağı “satmağa” hazırlaşır... - Paşinyanın əsl məqsədi ifşa olundu

“Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan keçmiş prezident Serj Sarkisyanın 7 rayonu Azərbaycana geri qaytarmağı müzakirə etdiyini açıqlamasıyla iki məqsəd güdür”.

Publika.az xəbər verir ki, bu sözləri politoloq Elxan Şahinoğlu qeyd edib.

Onun sözlərinə görə, birinci məqsəd odur ki, Paşinyan guya sirrin üstünü açaraq daxili auditoriyaya bəyan edir ki, keçmiş hakimiyyət “Qarabağı satmağa hazırlaşırdı”: “ Ermənistanın baş naziri bu yolla erməni cəmiyyətinin gözündə əsas rəqibi olan Qarabağ klanının mövqelərini zəiflətməyə çalışır. Paşinyanın ikinci məqsədi isə erməni cəmiyyətinə göstərməkdir ki, o Azərbaycan torpaqlarını boşaltmaq variantını qəbul etməsə də, masada istər-istəməz mərhələli həll planıdır”.

Qeyd edək ki, Paşinyan Sarkisyan hakimiyyətinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı onlara “ağır miras” qoyduğunu açıqlayıb.

“Füzuli, Ağdam, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl, Kəlbəcər və Laçın rayonları Azərbaycana qaytarılırdı, lakin Qarabağla Ermənistan arasında dəhlizin olması da şərt kimi sazişə daxil idi. Tərəflər ATƏT, yaxud BMT-nin bayrağı altında referendum yolu ilə Dağlıq Qarabağın yekun statusunu müəyyən etməli idi. Həmin referendumun nəticəsi məcburi hüquqi önəmə malik olmalı və bütün beynəlxlaq prinsiplərə riayət etməli idi. Qarabağ ətrafındakı 5 rayondan erməni qoşunları çıxarılandan sonra bölgəyə beynəlxalq sülhməramlılar daxil olur, bundan sonra azərbaycanlılar geri qayıdırlar. Digər müddəa Dağlıq Qarabağın yekun statusunun müəyyənləşməsinə qədər keçid status almasında idi”, - erməni baş nazir deyib.

