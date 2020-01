“Fitch” beynəlxalq reytinq agentliyi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin uzunmüddətli defolt reytinqini (IDR) və təmin edilməmiş borc reytinqini “BB+” səviyyəsində təsdiqləyib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə agentliyin açıqlamasında bildirilir.

Qurumun şirkətin reytinqi üzrə proqnozu isə “Sabit”dir.

Qeyd edək ki, SOCAR-a verilmiş reytinq Azərbaycanın suveren reytinqinə uyğundur.



