Fransanın paytaxtı Parisdə yanğın xidmətinin işçiləri nümayişə çıxıblar.

“Report” RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, onlar hökumətin təqaüd islahatı proqramına qarşı etiraz edirlər.

Paytaxtın Respublika meydanından Millət meydanına doğru yürüş edən etirazçılarla polis arasında yolboyu toqquşmalar baş verir. Nümayişçilərdən 6 nəfər saxlanılıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.