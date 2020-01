ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib ki, "Əsrin sazişi" yeni Fələstin dövləti üçün 50 milyard dollar məbləğində investisiyaları təmin edəcək.

Bu barədə “Report” RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir.

O, qeyd edib ki, çox sayda dövlət bu prosesdə iştirak etmək istəyir. “Praktik olaraq hamı istəyir ki, bu olsun", - o deyib.



