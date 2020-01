Fələstin rəhbəri Mahmud Abbas ABŞ-ın Yaxın Şərq üzrə nizamasalma planını sui-qəsd adlandırıb.

“Report” TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, Fələstin televiziyasının birbaşa yayımında çıxış edərkən bildirib.

"Qüds satılmır və sizin sui-qəsdiniz keçməyəcək. Biz Fələstin xalqının tarixi haqlarına məhəl qoymamağa imkan verməyəcəyik, biz paytaxtı Qüds olan Fələstin dövlətinə sadiqik", - o deyib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.