Kubada rixter cədvəli üzrə 7,4 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Röyters agentliyi məlumat yayıb.Bildirilir ki, yeraltı təkanların episentri Kubanın cənubunda, Yamaykanın şimal-qərbində yerləşib. Yerli dairələr sunami barədə xəbərdarlıq edib. İnsanlara sahilyanı ərazilərdən uzaq qalmaq barədə xəbərdarlıq edib. Bölgəyə çox sayda xilasedici cəlb edilib.

Dağıntı və tələfat barədə məlumat yoxdur.

Anar Türkeş

