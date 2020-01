Qazaxda piyadanın xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

"Report"un Qərb Mərkəzinin məlumatına görə, hadisə Bakı-Qazax-Gürcüstan avtomobil yolunun Qazaxın Birinci Şıxlı kənd ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

Kənd ərazisində avtomobil yolu qarşı tərəfə keçmək istəyən piyadanı vurub. Nəticədə piyada müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Yaralı xəstəxanaya aparılıb. Onun vəziyyətinin orta-ağır olduğu bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



