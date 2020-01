Bakının mərkəzində evə basqın olub.

“Report” xəbər verir ki, hadisə Nəsimi rayonu, Rəşid Behbudov küçəsindəki evlərdən birində baş verib.

Həmin evdə yaşayan 29 yaşlı Vüqar Rüstəmovun evinə naməlum şəxs aldatma yolu ilə daxil olaraq ona bıçaqla xəsarət yetirib və 300 dollar pulunu aparıb.

Faktla bağlı polis araşdırma aparır.



