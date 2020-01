Xalqımız Trampın planını tarixin tullantılarına atacaq - Mahmud Abbas

Fələstin prezidenti Mahmud Abbas ABŞ-ın İsrail-Fələstin münaqişəsinə dair “Yüz ilin planı”na etiraz edib.

Publika.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Fələstin Qüds şəhərini heç vaxt güzəştə getməyəcək. “Xalqımız bu planı tarixin tullantılarına atacaq” - deyən Abbas, Fələstinə dəstək verənləri işğalçılara qarşı birləşməyə çağırıb.

Xatırladaq ki , Tramp “Yüz ilin planı”nda fələstinlilərə suveren dövlət vəd edib. Plana əsasən Qüds bütövlükdə İsrailin ərazisi və paytaxtı olacaq.

Anar Türkeş

