Bakıda naməlum şəxslər sürücüyə qarşı quldurluq ediblər.

“Report” xəbər verir ki, hadisə Yasamal rayonunda qeydə alınıb.

A.Şərifzadə küçəsində iki nəfər 1969-cu il təvəllüdlü sürücü Xaqani Səfərova yaxınlaşaraq onu döyüblər və “Chevrolet” markalı avtomobilini əlindən alıblar.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



