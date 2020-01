Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisində Erməsnistan ordusunun əsgəri intihara cəhd edib.

Bu barədə “Report” Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, hadisə ötən gün baş verib. Bildirilir ki, Dağlıq Qarabağda erməni əsgəri özünü güllələyib. Hərbi qulluqçunun adı açıqlanmır.



